Début : 2023-12-13 20:30:00

fin : 2023-12-13 21:30:00 Like me : spectacle déambulation en piscine, par la compagnie dans l’arbre.

Dès 12 ans

Des casiers au grand bassin en passant par les douches, le champion d’apnée Simon Volser nous immerge dans son quotidien.

Une noyade. Des casques. Des pas dans le pédiluve. Des voix adolescentes.

Un casier qui claque. Une vidéo virale. Un puzzle à reconstituer. Jusqu’où est-on prêt à aller pour sauver son image ? Like Me est une déambulation en piscine abordant notre besoin d’exister aux yeux du monde, de plaire à tout prix, au détriment de notre vérité parfois. Merci d’arriver 15 mins avant le spectacle, et de passer par le vestiaire pour enlever chaussures et chaussettes. Tarif 6€ réduit /10€ plein EUR.

Villaines-la-Juhel 53700 Mayenne Pays de la Loire

