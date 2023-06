Exposition de Sylvie Broussard Boileau 18 Rue Parmentier La Chapelle-Saint-Ursin, 15 juin 2023, La Chapelle-Saint-Ursin.

La Chapelle-Saint-Ursin,Cher

Exposition de Peintures, collages et sérigraphies.

Mercredi 2023-06-15 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-06 . EUR.

18 Rue Parmentier

La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire



Exhibition of paintings, collages and serigraphs

Exposición de pinturas, collages y serigrafías

Ausstellung von Gemälden, Collagen und Siebdrucken

Mise à jour le 2023-06-08 par Tourisme & Territoires du Cher