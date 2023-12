Soirée Années 80’s 18 Rue Nicolas Appert Tinqueux, 15 décembre 2023 19:30, Tinqueux.

Tinqueux,Marne

Soirée 100% Années 80 pour tout ceux qui ont grandi dans ces années.

Dîner dansant 80’s – Orchestre live de 20h30 à 23h – Dj de 22h à 2h – 2 pistes de danse tout au long de la soirée !

Viens danser, chanter, hurler sur un florilège de souvenirs des années 80..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 02:00:00. .

18 Rue Nicolas Appert le K

Tinqueux 51430 Marne Grand Est



A 100% 80s evening for all those who grew up in those years.

80’s dinner dance – Live band from 8.30pm to 11pm – DJ from 10pm to 2am – 2 dance floors all night long!

Come and dance, sing along, scream along to an anthology of 80s memories.

Una velada 100% ochentera para todos aquellos que crecieron en los 80.

Cena con baile de los 80 – Grupo en directo de 20.30 a 23.00 – DJ de 22.00 a 2.00 – ¡2 pistas de baile durante toda la velada!

Ven a bailar, cantar y gritar al ritmo de una antología de recuerdos de los 80.

100% 80er-Jahre-Abend für alle, die in diesen Jahren aufgewachsen sind.

80er-Jahre-Tanzdinner – Live-Orchester von 20:30 bis 23:00 Uhr – DJ von 22:00 bis 2:00 Uhr – 2 Tanzflächen den ganzen Abend lang!

Tanzen, singen und schreien Sie zu einem Sammelsurium von Erinnerungen an die 80er Jahre.

