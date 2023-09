Spectacle : Laura Felpin 18 Rue Nicolas Appert Tinqueux, 28 novembre 2023, Tinqueux.

Tinqueux,Marne

C’est pour dire qu’on n’est pas mieux ou moins bien vivant qu’une huître.

Et que si on regarde du bon endroit, les petites dames nerveuses qui marchent comme si elles avaient la priorité sur un trottoir, c’est de la même sève humaine que les moniteurs de canyoning bon délire qui vous assurent avant une tyrolienne.

Du coup, faut pas trop s’inquiéter, tranquille ça va passer..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . .

18 Rue Nicolas Appert Le K

Tinqueux 51430 Marne Grand Est



This is to say that we are not better or worse off than an oyster.

And that if you look from the right place, the nervous little ladies who walk as if they had the right of way on a sidewalk, are of the same human sap as the crazy canyoning instructors who assure you before a zip line.

So, don’t worry too much, it’s going to pass.

Esto quiere decir que no somos mejores ni peores que una ostra.

Y si lo miras desde el lugar adecuado, las nerviosas señoritas que caminan como si tuvieran derecho a la vía en una acera, son de la misma savia humana que los locos instructores de barranquismo que te aseguran antes de una tirolina.

Así que no te preocupes demasiado, se te pasará.

Damit will ich sagen, dass man nicht besser oder schlechter lebt als eine Auster.

Und dass, wenn man von der richtigen Stelle aus schaut, die nervösen kleinen Damen, die laufen, als hätten sie auf einem Bürgersteig Vorfahrt, aus demselben menschlichen Saft sind wie die gutmütigen Canyoning-Lehrer, die Sie vor einer Seilrutsche sichern.

Man sollte sich also nicht zu viele Sorgen machen, denn es wird schon alles gut gehen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme du Grand Reims