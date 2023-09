Spectacle : Roman Frayssinet – Ô dedans 18 Rue Nicolas Appert Tinqueux, 12 octobre 2023, Tinqueux.

Tinqueux,Marne

COMPLET

Après avoir convaincu plus de 100 000 spectateurs avec son premier spectacle alors, l’humoriste révélé par ses chroniques dans l’émission Clique revient en 2023 pour présenter le premier volet d’une trilogie de spectacles.

Ô Dedans est un voyage drôle et surréaliste durant lequel Roman Frayssinet explore la vie intérieure en allant de son aspect le plus superficiel jusqu’à ses ressentis les plus intimes et profonds..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . .

18 Rue Nicolas Appert Le K

Tinqueux 51430 Marne Grand Est



SOLD OUT

After winning over 100,000 spectators with his first show, the comedian revealed by his columns on the TV show Clique returns in 2023 to present the first part of a trilogy of shows.

Ô Dedans is a funny and surreal journey in which Roman Frayssinet explores the inner life, from its most superficial aspects to its most intimate and profound feelings.

AGOTADO

Tras conquistar a más de 100.000 espectadores con su primer espectáculo, el cómico desvelado por sus columnas en el programa Clique regresa en 2023 para presentar la primera parte de una trilogía de espectáculos.

Ô Dedans es un viaje divertido y surrealista en el que Roman Frayssinet explora la vida interior, desde sus aspectos más superficiales hasta sus sentimientos más íntimos y profundos.

KOMPLETT

Nachdem er mit seiner ersten Show alors mehr als 100.000 Zuschauer überzeugt hat, kehrt der durch seine Kolumnen in der Sendung Clique bekannt gewordene Komiker 2023 zurück, um den ersten Teil einer Trilogie von Shows zu präsentieren.

Ô Dedans ist eine witzige und surreale Reise, auf der Roman Frayssinet das Innenleben von seinen oberflächlichsten Aspekten bis hin zu seinen intimsten und tiefsten Gefühlen erkundet.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme du Grand Reims