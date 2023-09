Dîner – Spectacle Jean Marie Bigard 18 Rue Nicolas Appert Tinqueux, 28 septembre 2023, Tinqueux.

Tinqueux,Marne

Jean Marie Bigard, Fait peau neuve avec son nouveau spectacle !

» j’arrête les conneries » écrit par Laurent Ruquier, Laurent Baffie, & Jean-Marie Bigard

Entre les émissions de TPMP sur c8, Jean Marie Bigard revient plus que jamais sur le devant de la scène avec son nouveau spectacle.

Il est désormais bien décidé à… Arrêter les conneries !

Au Menu :

MENU

– Coupe de Champagne

– L’entrée du gourmet

– Le plat du gourmet

– Le dessert du gourmand

(le menu connu 15 jours avant le date)

– 1/4 de bouteille de vin par personne (rouge, blanc ou rosé)

– 1/2 bouteille de vittel par personne..

2023-09-28 fin : 2023-09-28 00:00:00. .

18 Rue Nicolas Appert Le K

Tinqueux 51430 Marne Grand Est



Jean Marie Bigard gets a makeover with his new show!

« j’arrête les conneries » written by Laurent Ruquier, Laurent Baffie, & Jean-Marie Bigard

Between shows on TPMP on c8, Jean Marie Bigard is back in the spotlight more than ever with his new show.

Now he’s determined to? Stop the bullshit!

On the menu:

MENU

– Glass of Champagne

– Gourmet starter

– Gourmet main course

– Gourmet dessert

(the menu known 15 days before the date)

– 1/4 bottle of wine per person (red, white or rosé)

– 1/2 bottle of vittel per person.

¡Jean Marie Bigard se renueva con su nuevo espectáculo!

« j’arrête les conneries » escrito por Laurent Ruquier, Laurent Baffie y Jean-Marie Bigard

Entre programa y programa en TPMP en c8, Jean Marie Bigard vuelve a ser el centro de atención más que nunca con su nuevo espectáculo.

Y ahora está decidido a.. ¡acabar con la mierda!

En el menú:

MENÚ

– Copa de Champán

– Entrante Gourmet

– Plato principal gourmet

– Postre gourmet

(el menú se conoce 15 días antes de la fecha)

– 1/4 botella de vino por persona (tinto, blanco o rosado)

– 1/2 botella de vittel por persona

Jean Marie Bigard, Macht ein neues Gesicht mit seiner neuen Show!

die Geschichte « J’arrête les conneries » wurde von Laurent Ruquier, Laurent Baffie und Jean-Marie Bigard geschrieben

Jean Marie Bigard, der zwischen den Sendungen von TPMP auf c8 auftritt, kehrt mit seiner neuen Show mehr denn je auf die Bühne zurück.

Er ist nun fest entschlossen,? Schluss mit dem Blödsinn!

Auf dem Menüplan:

MENU

– Glas Champagner

– Die Vorspeise des Feinschmeckers

– Das Gericht des Gourmets

– Das Dessert des Feinschmeckers

(das bekannte Menü 15 Tage vor dem Datum)

– 1/4 Flasche Wein pro Person (rot, weiß oder rosé)

– 1/2 Flasche Vittel pro Person.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme du Grand Reims