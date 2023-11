SALON BIO ET BIEN ÊTRE 18 Rue neuve Roussy-le-Village, 11 novembre 2023, Roussy-le-Village.

Roussy-le-Village,Moselle

Venez faire un tour au salon Bio et bien être organisé par l’association Oncogest.

Sur place vous pourrez retrouver des stands, des conférences mais également une tombola et de la restauration.. Tout public

Samedi 2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 18:00:00. 2 EUR.

18 Rue neuve Maison Communale

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est



Come along to the Bio et bien être trade fair organized by the Oncogest association.

On site you’ll find stands, conferences, a tombola and catering.

Venga a la feria Bio et bien être organizada por la asociación Oncogest.

Habrá stands, conferencias, una tómbola y catering.

Besuchen Sie die Messe Bio et bien être, die von der Vereinigung Oncogest organisiert wird.

Vor Ort finden Sie Stände, Vorträge, aber auch eine Tombola und Essensangebote.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS