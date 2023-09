CONCERT JAZZ MANOUCHE – ISKRA 18 rue neuve Roussy-le-Village, 14 octobre 2023, Roussy-le-Village.

Roussy-le-Village,Moselle

Le Comité Roussy Culture et Musique organise un concert de Jazz Manouche avec le quintet ISKRA.

Le groupe fondé en 1995 propose un répertoire de jazz manouche intégrant des intonations tziganes.

Venez profiter de l’ambiance chaleureuse et voyagez aux rythmes de cette musique vivante et entrainante.

Buvette et petite restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-10-14 20:00:00 fin : 2023-10-14 . 10 EUR.

18 rue neuve Maison communale

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est



The Comité Roussy Culture et Musique is organizing a gypsy jazz concert with the ISKRA quintet.

Founded in 1995, the group offers a repertoire of gypsy jazz with Gypsy overtones.

Come and enjoy the warm ambience and travel to the rhythms of this lively, upbeat music.

Refreshments and snacks on site.

El Comité de Cultura y Música de Roussy organiza un concierto de jazz gitano en el que actuará el quinteto ISKRA.

Creado en 1995, el grupo ofrece un repertorio de gypsy jazz con tintes gitanos.

Venga a disfrutar del cálido ambiente y viaje al ritmo de esta música animada y estimulante.

Bar de refrescos y tentempiés in situ.

Das Comité Roussy Culture et Musique organisiert ein Gypsy-Jazz-Konzert mit dem Quintett ISKRA.

Die 1995 gegründete Gruppe bietet ein Repertoire aus Gypsy-Jazz mit Zigeuner-Intonationen.

Genießen Sie die warme Atmosphäre und reisen Sie zu den Rhythmen dieser lebendigen und mitreißenden Musik.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT CATTENOM ET ENVIRONS