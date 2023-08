ROUSSY KIDS & TEENS PARTY 18 Rue Neuve Roussy-le-Village, 30 septembre 2023, Roussy-le-Village.

Tu souhaites t’amuser et danser avec tes copains et copines ? Viens à la boom des jeunes à Roussy !

DJ Christophe sera là pour ambiancer la soirée qui sera sur le thème fluo/flashy.

Des boissons gratuites seront servies à volonté et il y aura même des crêpes et des croque-monsieur pour un euro.

En plus les parents ne sont pas invités !… mais il y aura quand même des adultes pour surveiller et animer la soirée.

La fête est réservée aux élèves du village mais tu peux quand même inviter deux ami(e)s. Ce seront d’abord les primaires qui profiteront du début de la soirée pour danser puis les collégien(ne)s.

Toutes les infos sont sur le site de la mairie de Roussy-le-Village ! Inscription en mairie. Enfants

Samedi 2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 23:59:00. 5 EUR.

Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est



Want to have fun and dance with your friends? Come along to the youth boom in Roussy!

DJ Christophe will be on hand to set the mood for the fluo/flashy-themed party.

Free drinks will be served, and there’ll even be crêpes and croque-monsieur for a euro.

What’s more, parents aren’t invited!… but there will still be adults on hand to supervise and host the evening.

The party is reserved for pupils from the village, but you can still invite two friends. The primary school children will dance first, followed by the secondary school children.

All the details are on the Roussy-le-Village town hall website! Registration at Town Hall

¿Quieres divertirte y bailar con tus amigos? Ven al boom de la juventud en Roussy

El DJ Christophe se encargará de animar la fiesta con su temática fluorescente y desenfadada.

Se servirán bebidas gratis e incluso habrá crêpes y croque-monsieur por un euro.

Además, los padres no están invitados… pero habrá adultos para supervisar y animar la velada.

La fiesta está reservada a los alumnos del pueblo, pero puedes invitar a dos amigos. Primero bailarán los alumnos de primaria y después los de secundaria.

Todos los detalles en la página web del ayuntamiento de Roussy-le-Village Inscripción en el ayuntamiento

Du möchtest Spaß haben und mit deinen Freunden und Freundinnen tanzen? Dann komm zum Jugendboom in Roussy!

DJ Christophe wird den Abend unter dem Motto « fluo/flashy » gestalten.

Kostenlose Getränke werden nach Belieben serviert und es gibt sogar Crêpes und Croque Monsieur für einen Euro.

Außerdem sind die Eltern nicht eingeladen!… aber es wird trotzdem Erwachsene geben, die den Abend beaufsichtigen und animieren.

Die Party ist für die Schüler des Dorfes reserviert, aber du kannst trotzdem zwei Freunde einladen. Zuerst werden die Grundschüler/innen den frühen Abend zum Tanzen nutzen, dann die Mittelschüler/innen.

Alle Infos finden Sie auf der Website des Rathauses von Roussy-le-Village! Anmeldung im Rathaus

