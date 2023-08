Le Transhumanisme, avenir de l’homme ? 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement, 28 novembre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Conférence / débat sur les biotechnologies, l’IA, et les révolutions sociales que cela pourrait apporter. Cette question philosophique sera débattue par 2 professeurs en la matière..

2023-11-28 19:00:00 fin : 2023-11-28 20:00:00. .

18 Rue Mirès Archives départementales

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference / debate on biotechnologies, AI, and the social revolutions they could bring. This philosophical question will be debated by 2 professors in the field.

Conferencia-debate sobre biotecnologías, IA y las revoluciones sociales que podrían traer consigo. Esta cuestión filosófica será debatida por 2 catedráticos en la materia.

Vortrag/Debatte über Biotechnologie, KI und die sozialen Revolutionen, die dies mit sich bringen könnte. Diese philosophische Frage wird von 2 Professoren auf diesem Gebiet diskutiert.

Mise à jour le 2023-08-21 par Provence Tourisme