Piano Loop 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement, 24 octobre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir la « musique répétitive » de ce binôme : Nathalie improvise au piano, et Olivier adapte en direct les sons grâce à l’informatique..

2023-10-24 19:00:00 fin : 2023-10-24 20:30:00. .

18 Rue Mirès Archives départementales

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the « repetitive music » of this duo: Nathalie improvises at the piano, and Olivier adapts the sounds live using computers.

Venga a descubrir la « música repetitiva » de este dúo: Nathalie improvisa al piano y Olivier adapta los sonidos en directo utilizando ordenadores.

Erleben Sie die « repetitive Musik » dieses Zweiergespanns: Nathalie improvisiert am Klavier, und Olivier passt die Klänge live mithilfe von Computern an.

Mise à jour le 2023-08-21 par Provence Tourisme