Carnet Intime avec l’architecte Corinne Vezzoni 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement, 13 octobre 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Marseille 3e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des Journées Nationales de l’architecture, Piano and Co proposera un Carnet Intime aux Archives et Bibliothèques Départementales, avec l’architecte du lieu, Corinne Vezzoni..

2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-13 . .

18 Rue Mirès Archives départementales

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Journées Nationales de l?architecture, Piano and Co will be offering a Carnet Intime at the Archives et Bibliothèques Départementales, with the site?s architect, Corinne Vezzoni.

En el marco de las Journées Nationales de l’architecture, Piano and Co ofrecerá un Carnet Intime en los Archives et Bibliothèques Départementales, con la arquitecta del lugar, Corinne Vezzoni.

Im Rahmen der Nationalen Architekturtage wird Piano and Co ein Carnet Intime im Archives et Bibliothèques Départementales mit der Architektin des Ortes, Corinne Vezzoni, anbieten.

Mise à jour le 2023-09-06 par Ville de Marseille