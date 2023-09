Journée du Patrimoine Musée du Pays d’Ussel 18 Rue Michelet Ussel, 16 septembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée du Pays d’Ussel vous propose diverses animations pour les deux jours; visite libre du musée, à 16h visite guidée l’exposition participative, à 14h et 17h visite guidée exposition Daumier. Samedi à 19h visite à la lampe torche et le dimanche à 10h visite contée. Découvrez la chapelle des Pénitents, visite libre sur les deux jours, dimanche à 17h visite à la lampe torche et à 15h chasse au trésor.

Samedi à 15h et atelier lithographie et rencontre avec Nora Sardi les deux jours de 14h à 18h.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

18 Rue Michelet

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, the Musée du Pays d’Ussel is offering a variety of activities on both days: a self-guided tour of the museum, a guided tour of the participatory exhibition at 4pm, and a guided tour of the Daumier exhibition at 2pm and 5pm. Saturday at 7pm, a torchlight tour, and Sunday at 10am, a storytelling tour. Discover the Pénitents chapel, free tour on both days, Sunday at 5pm torchlight tour and at 3pm treasure hunt.

Saturday at 3pm and lithography workshop and meeting with Nora Sardi on both days from 2pm to 6pm

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Musée du Pays d’Ussel propone una serie de actos ambos días: una visita gratuita al museo, una visita guiada a la exposición participativa a las 16.00 h, y una visita guiada a la exposición Daumier a las 14.00 y 17.00 h. El sábado a las 19:00 h, visita con antorchas y el domingo a las 10:00 h, cuentacuentos. Descubra la capilla de los Penitentes, visita libre los dos días, el domingo a las 17:00 visita con antorchas y a las 15:00 búsqueda del tesoro.

Sábado a las 15.00 h, taller de litografía y encuentro con Nora Sardi ambos días de 14.00 a 18.00 h

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet das Musée du Pays d’Ussel an beiden Tagen verschiedene Veranstaltungen an: freie Besichtigung des Museums, um 16 Uhr Führung durch die Mitmachausstellung, um 14 und 17 Uhr Führung durch die Daumier-Ausstellung. Am Samstag um 19 Uhr gibt es eine Taschenlampenführung und am Sonntag um 10 Uhr eine Märchenführung. Entdecken Sie die Chapelle des Pénitents, freie Besichtigung an beiden Tagen, Sonntag um 17 Uhr Taschenlampenführung und um 15 Uhr Schatzsuche.

Samstag um 15 Uhr und Lithografie-Workshop und Treffen mit Nora Sardi an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze