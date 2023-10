Balade du goût – Dégustation et initiation chez les apiculteurs d’Abeilles & Miel 18 rue Marthe Aureau Lagny-sur-Marne, 14 octobre 2023, Lagny-sur-Marne.

Lagny-sur-Marne,Seine-et-Marne

A l’occasion de la balade du goût 2023, venez découvrir ou redécouvrir le miel des abeilles de Rémi et Nicolas Martin à la miellerie Abeilles & Miel et rencontrer les apiculteurs et quelques producteurs partenaires au sein de la Tannerie..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

18 rue Marthe Aureau Abeilles & Miel

Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France



Come and discover or rediscover Rémi and Nicolas Martin’s bee honey at the Abeilles & Miel honey house, and meet the beekeepers and a number of partner producers at the Tannerie, as part of the Balade du goût 2023.

En el marco de la Ruta del Gusto 2023, venga a descubrir o redescubrir la miel de abeja de Rémi y Nicolas Martin en la casa de la miel Abeilles & Miel y conozca a los apicultores y a varios productores asociados en la Tannerie.

Anlässlich des Geschmacksbummels 2023 können Sie den Honig der Bienen von Rémi und Nicolas Martin in der Honigfabrik Abeilles & Miel entdecken oder wiederentdecken und die Imker und einige Partnerproduzenten in der Gerberei treffen.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de Marne et Gondoire