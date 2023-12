CRÈCHES DU MONDE AU BON PASTEUR 18, rue Marie-Euphrasie Pelletier Angers, 3 janvier 2024, Angers.

Angers Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 14:00:00

fin : 2024-01-03 17:00:00

.

Venez découvrir une collection de plus d’une centaine de crèches du monde, provenant des cinq continents. Une exposition pour faire un tour du monde et qui ravira petits et grands !

.

18, rue Marie-Euphrasie Pelletier Musée du Bon Pasteur

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-15 par eSPRIT Pays de la Loire