Le Noël des artistes d’ici 18 Rue Georges Clemenceau Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 13 novembre 2023, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie,Lot

5° édition du Noël des artistes d’ici. Un collectif d’artistes locaux et des objets uniques et originaux !

Entrée libre.

2023-11-13 fin : 2023-12-24 . EUR.

18 Rue Georges Clemenceau

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie



5th edition of Noël des artistes d’ici. A collective of local artists and unique, original objects!

Free admission

5ª edición de Noël des artistes d’ici. Una colectiva de artistas locales y objetos únicos y originales

Entrada gratuita

5° edition du Noël des artistes d’ici. Ein Kollektiv lokaler Künstler und einzigartige und originelle Objekte!

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Cahors – Vallée du Lot