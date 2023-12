Sherlock Holmes, Archives Secrètes… 18 rue François Mauriac Marseille 10e Arrondissement, 31 décembre 2023, Marseille 10e Arrondissement.

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31

« Sherlock Holmes » arrive à la Comédie Ballet avec de nouvelles intrigues. Et si pour fêter cette fin d’année 2023, vous faisiez le choix de marcher dans les pas du grand détective, au rythme d’une comédie policière des plus surprenantes….

Place à de nouvelles enquêtes avec « Sherlock Holmes, Archives Secrètes… », qui

comme les précédentes éditions sera bel et bien un épisode unitaire, ne nécessitant pas d’avoir vu les précédentes saisons.



Après le succès des 2 premiers volets de cette saga holmésienne, « Élémentaire mon cher » et « De l’ombre à la lumière », ils reviennent… Une fois encore le fameux détective sera à la hauteur de sa réputation, sous le regard pertinent de son célèbre historiographe Watson.



La note est donnée et les indices peu à peu révélés. Une collection de personnages plus pittoresques les uns que les autres vont alors défiler. Une atmosphère où planent le suspense et la démonstration du génie de notre cher Holmes.



Les amateurs de pièces policières ne pourront que se délecter du génie du grand Sir Arthur Conan Doyle.Alors êtes vous prêt à vivre ces énigmatiques intrigues aux côtés du maître incontesté de la déduction, le brillant Sherlock Holmes ?



Création et mise en scène : Christophe Gorlier

Adaptation : Katia Barcelo

Avec Frédéric Onnis et Christophe Gorlier



Un verre « Cocktail So-British » offert à l’issue de la représentation.

18 rue François Mauriac Comédie Ballet

Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



