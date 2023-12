ARSÈNE LAPIN, GENTLEMAN CAROTTEUR ! 18 Rue Fouques Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-02-13 11:00:00

Début : 2024-02-13 11:00:00

fin : 2024-02-13 11:50:00 Ne manquez pas le spectacle Arsène lapin, gentleman carotteur ! au Kawa Théâtre !.

Ne manquez pas le spectacle Arsène lapin, gentleman carotteur ! au Kawa Théâtre ! ARSENE LAPIN Une comédie interactive : Le vol de la cloche de Pâque !

Arsène Lapin, gentleman carotteur.

C’est le plus grand des carotteurs, oui mais c’est un gentleman ! Il s’empare de vos valeurs, sans vous menacer d’une arme !

Pour le carottage du siècle, il a besoin de se faire aider. La cloche de Pâques est enfermée, dans le plus protégé des musées. Ouvrez bien vos grandes oreilles, il vous fera participer ! partir de 4 ans EUR.

18 Rue Fouques

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

