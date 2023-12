JULIEN BING DANS TOUTE LA VÉRITÉ, RIEN QUE LA VÉRITÉ OU PRESQUE 18 Rue Fouques Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-02-08 20:30:00

Ne manquez pas le spectacle « Julien Bing dans toute la vérité, rien que la vérité ou presque » au Kawa Théâtre ! Un spectacle complètement désengagé… Ou presque ! Es-tu prêt à entendre toute la vérité, rien que la vérité, ou presque ?

Cette vérité qui change aussi vite que la société évolue.

D’ailleurs, notre vérité d’hier est-elle la même que celle d’aujourd’hui ? Du stand-up aux personnages, Bing s’interroge avec empathie, bienveillance (ou presque) sur des vérités qui dérangent : les enfants dansent-ils vraiment bien à la fête de l’école ? Peut-on sauver son couple après une sixième rupture ? Le féminisme est-il perçu comme un coup d’état pour certains hommes ? Sommes-nous… Non je ne peux pas tout dire… Gardons un peu de suspense ! EUR.

18 Rue Fouques

Montpellier 34000

