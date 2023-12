LE COMPLEXE DE LA FOUGÈRE 18 Rue Fouques Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier

fin : 2024-02-22 21:40:00 Ne manquez pas le spectacle « Le complexe de la fougère » au Kawa Théâtre !.

Ne manquez pas le spectacle « Le complexe de la fougère » au Kawa Théâtre ! Quand Marie-Antoinette demande à Amy Winehouse de faire de Lucy l’australopithèque une femme civilisée, Darwin change de trottoir ! À sa mort, Amy découvre qu’elle doit partager sa dernière demeure avec Marie-Antoinette et Lucy. Alors qu’elle croyait avoir l’éternité pour se remettre de son ultime gueule de bois, ses deux nouvelles colocataires l’assaillent de questions. La star du blues commence alors une explication du monde moderne. Sur un ton aussi drôle qu’incisif, Le Complexe de la Fougère est une histoire d’évolution, peut-être de révolution ? Pais pour laquelle des trois ? EUR.

