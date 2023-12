LE HOMARD M’A TUER ! 18 Rue Fouques Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:30:00

Début : 2024-02-01 20:30:00

fin : 2024-02-01 22:00:00

LE HOMARD M'A TUER !

Ne manquez pas le spectacle « LE HOMARD M’A TUER ! ! » au Kawa Théâtre ! Qui a tué le millionnaire Sir George Apple-Peel?

C’est au public, ce soir, de le découvrir dans cet hilarant Cluedo© théâtral! Vous aiderez en effet l’impayable commissaire Findley de Scotland Yard à trouver l’assassin au milieu d’une famille totalement timbrée.

Quand Agatha Christie croise les Monty Python cela donne cette comédie assassine et déjantée.

Attention à votre tour de ne pas mourir… de rire ! EUR.

18 Rue Fouques

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

