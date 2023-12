UN MARIAGE FOLLEMENT GAI ! 18 Rue Fouques Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-01-11 20:30:00

fin : 2024-01-11 21:50:00 Ne manquez pas le spectacle Un mariage follement gai !. » au Kawa Théâtre !.

Ne manquez pas le spectacle Un mariage follement gai !. » au Kawa Théâtre ! Marcy et Sébastien sont deux colocataires originaux. Sébastien, fan de Madonna et de Chantal Goya est très attaché à son copain. Marcy, lesbienne coincée (encore vierge à 38 ans) est très attachée à sa bouteille de gin ! L’arrivée d’Anne-lise, une croqueuse d’hommes qui n’a pas froid aux yeux va chambouler leur vie. 1 homme, 2 Femmes : aucune possibilité ! Quoique… Y a du mariage dans l’air mais un Mariage follement gai ! EUR.

18 Rue Fouques

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

