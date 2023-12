UNE SEMAINE… PAS PLUS ! 18 Rue Fouques Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 20:30:00

Ne manquez pas le spectacle « UNE SEMAINE… PAS PLUS ! » au Kawa Théâtre !

Ne manquez pas le spectacle « UNE SEMAINE… PAS PLUS ! » au Kawa Théâtre ! Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin, venant de perdre sa mère, va venir s’installer quelque temps chez eux. Il veut en réalité́ la quitter, pensant que ce ménage à trois fera exploser leur couple… Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera « une semaine… pas plus ! »

Démarre alors un ménage à trois totalement explosif, « véritables » chaises musicales avec son lot de mensonges, de coups bas et autres plaisirs quotidiens. Durée : 90 Min

Placement libre

Accès handicapés EUR.

18 Rue Fouques

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

