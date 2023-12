NOUVEL AN AU KAWA THÉÂTRE 18 Rue Fouques Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier NOUVEL AN AU KAWA THÉÂTRE 18 Rue Fouques Montpellier, 31 décembre 2023, Montpellier. Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 3 séances :

18H SOUS LE SAPIN LES EMMERDES !!!

20H & 22H LES BONOBOS.

Toutes les infos, horaires et billetterie en ligne sur notre site: SOUS LE SAPIN LES EMMERDES !!! Comment le réveillon tranquille d’une famille bourgeoise va être troublé par la venue d’une invitée inattendue et encombrante… TRES ENCOMBRANTE !!! En ce réveillon du 24 décembre, c’est l’effervescence chez les Delépine. Vincent, le fils unique, à la vie sentimentale très discrète, a enfin rencontré une fille. Et il profite de la fête de Noël pour présenter Léa, alias Nifoufette, à ses parents. Mais Léa n’est pas vraiment la belle-fille dont ils rêvaient. Sans gêne et sans complexes elle va avoir l’effet d’une tornade dans la vie de cette famille bien rangée. Le « cadeau » va vite devenir embarrassant… Bref joyeux noël. LES BONOBOS:

C’est l’histoire de trois potes qui se connaissent depuis l’enfance. Alex l’aveugle, Dani le sourd et Benjamin le muet

Même si nos personnages ressemblent beaucoup aux 3 singes de la sagesse, leur irrésistible envie de copuler les range définitivement dans la catégorie des bonobos !

Mais comment faire pour avoir une sexualité non tarifée quand on est handicapé ?

La solution est simple, il suffit de ne plus être handicapé… REVEILLON : 31 Décembre 32€

Cocktail de bienvenue offert.

Durée : 80 Min

Placement libre

Accès handicapés EUR.

18 Rue Fouques

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

