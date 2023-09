RACLETTE… 18 Rue Fouques Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier RACLETTE… 18 Rue Fouques Montpellier, 10 novembre 2023, Montpellier. Montpellier,Hérault Ne manquez pas le spectacle « FAITES L’AMOUR PAS DES GOSSES » au Kawa Théâtre !.

2023-11-10 19:30:00 fin : 2023-11-10 20:50:00. EUR.

18 Rue Fouques

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss « FAITES L?AMOUR PAS DES GOSSES » at the Kawa Théâtre! ¡No se pierda el espectáculo « FAITES L’AMOUR PAS DES GOSSES » en el Kawa Théâtre! Verpassen Sie nicht die Show « FAITES L?AMOUR PAS DES GOSSES » im Kawa Théâtre! Mise à jour le 2023-09-22 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu 18 Rue Fouques Adresse 18 Rue Fouques Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 18 Rue Fouques Montpellier latitude longitude 43.602616;3.868238

18 Rue Fouques Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/