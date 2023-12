Uzestival du nouvel an 18 Rue Faza Uzeste Catégories d’Évènement: Gironde

Uzeste Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04

fin : 2024-01-06 *29 DÉCEMBRE*

19h – Café du sport : le piano et les tambours,

21h30 – Théâtre amusicien l’Estaminet : concert manifeste « Délibération orchestra » *30 DÉCEMBRE*

19h – Café du sport : apéro resto « Le peuple étincelle »,

22h – Théâtre amusicien l’Estaminet : Bal du siècle *04 JANVIER*

21h30 – Théâtre amusicien l’Estaminet : débat « Musicalement parlant » *05 JANVIER*

19h – Café du sport : apéro tempo « Tambours du Bourg »,

21h – Théâtre Amusicien l’Estaminet : concert « Les soli solos d’Uzeste » *06 JANVIER*

19h – Café du sport : apéro tempo « Tambours du bourg »,

21h – Théâtre Amusicien l’Estaminet : spectacle évolutionnant « État d’engeance »,

23h – Théâtre Amusicien l’Estaminet : dancing live remix « Ti’bal jazz » Petite restauration possible sur réservation au Café du Sport : 05 56 25 33 13.

18 Rue Faza Théatre L’Estaminet

Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine

