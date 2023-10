Uzestival Automnal 18 Rue Faza Uzeste, 31 octobre 2023, Uzeste.

Uzeste,Gironde

Après une 46e hestejada de las arts étourdissante questionnante insolente et rebondissante, poursuivre son chemin faisant, inventant cultivant éperdument toutes créativités transartistiques poïélitiquement vivante d’ici d’en bas en haut malgré cette opaque époque inique divertis- sante à mort quand il s’agit pour nous -les d’ici d’en tout l’temps- d’avertir… d’avertir encore… et encore… encore.

Désobéir à la fatigue d’obéir… Découvrir le plaisir de découvrir, juchés que nous sommes (en responsabilité joyeuse) debout sur les épaules de nos glorieux ainés, attelés à l’invention perpétuante d’un futur au présent… vivant. (Bernard Lubat)

Restauration possible au Café du sport, sur réservation..

2023-10-31 fin : 2023-11-04 . EUR.

18 Rue Faza Théâtre amusicien l’Estaminet

Uzeste 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After a 46th hestejada de las arts dizzying, questioning, insolent and rebounding, we continue on our way, inventively cultivating all transartistic creativities poetically alive from here down above despite this opaque, iniquitous era entertaining us to death when it’s a matter of us – the ones from here in all time – warning? warning again? and again? and again.

To disobey the fatigue of obeying? To discover the pleasure of discovering, perched as we are (in joyful responsibility) on the shoulders of our glorious elders, harnessed to the perpetual invention of a future in the present? alive. (Bernard Lubat)

Catering available at the Café du sport, on reservation.

Después de una 46ª hestejada de las artes vertiginosa, cuestionadora, insolente y saltarina, vamos a seguir nuestro camino, inventando, cultivando apasionadamente todas las formas de creatividad transartística poéticamente vivas de aquí para allá y para arriba, a pesar de esta época opaca e inicua que nos entretiene hasta la saciedad cuando nos viene -a los de aquí para allá- avisando… avisando otra vez… y otra vez… y otra vez.

¿Desobedecer la fatiga de obedecer? Descubrir el placer de descubrir, encaramados como estamos (en alegre responsabilidad) sobre los hombros de nuestros gloriosos mayores, enjaezados a la invención perpetua de un futuro en el presente… vivo. (Bernard Lubat)

Catering disponible en el Café du sport, previo acuerdo.

Nach einer 46. Hestejada de las Arts, die sich mit verblüffenden, hinterfragenden, frechen und hüpfenden Fragen beschäftigte, sollte man seinen Weg weitergehen, indem man alle poetisch lebendigen transkünstlerischen Kreationen von hier unten nach oben erfindet und kultiviert, trotz dieser undurchsichtigen, ungerechten und zu Tode unterhaltenden Zeit, wenn es für uns – die von hier überall – darum geht, zu warnen? zu warnen und zu warnen? und zu warnen? und zu warnen.

Der Müdigkeit des Gehorsams nicht zu gehorchen? Die Freude am Entdecken entdecken, indem wir (in freudiger Verantwortung) auf den Schultern unserer glorreichen Vorfahren stehen, die an der immerwährenden Erfindung einer Zukunft in der Gegenwart arbeiten… lebendig. (Bernard Lubat)

Verpflegung im Café du sport (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Sauternes Graves Landes Girondines