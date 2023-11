La relation entre les planètes et la personnalité de chacun 18 rue du quatre septembre Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy La relation entre les planètes et la personnalité de chacun 18 rue du quatre septembre Vichy, 20 novembre 2023, Vichy. Vichy,Allier Conférence proposée par Mariana Lopez.

2023-11-20 17:30:00 fin : 2023-11-20 19:00:00. EUR.

18 rue du quatre septembre Centre Roland

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Lecture by Mariana Lopez Conferencia de Mariana López Vortrag, vorgeschlagen von Mariana Lopez Mise à jour le 2023-10-31 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu 18 rue du quatre septembre Adresse 18 rue du quatre septembre Centre Roland Université Indépendante de Vichy Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville 18 rue du quatre septembre Vichy latitude longitude 46.130414;3.425732

18 rue du quatre septembre Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/