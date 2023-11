Mes fabuleuses découvertes de l’Egypte ancienne 18 rue du quatre septembre Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Mes fabuleuses découvertes de l’Egypte ancienne 18 rue du quatre septembre Vichy, 13 novembre 2023, Vichy. Vichy,Allier Conférence proposée par Andy Pinoteau, Docteur en Egyptologie..

2023-11-13 17:30:00 fin : 2023-11-13 19:00:00. EUR.

18 rue du quatre septembre Centre Roland

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Lecture by Andy Pinoteau, Doctor of Egyptology. Conferencia de Andy Pinoteau, Doctor en Egiptología. Vortrag von Andy Pinoteau, Doktor der Ägyptologie. Mise à jour le 2023-10-30 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu 18 rue du quatre septembre Adresse 18 rue du quatre septembre Centre Roland Université Indépendante de Vichy Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville 18 rue du quatre septembre Vichy latitude longitude 46.130392;3.425753

18 rue du quatre septembre Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/