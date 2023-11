Suivant la médecine chinoise il n’existe pas des troubles physiques sans troubles psychiques. Que devons nous comprendre au travers de ce dicton ? 18 rue du quatre septembre Vichy, 6 novembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Conférence proposée par Fabrice Laplatte, Diplômé du Centre de Recherche et d’Etude en Acupuncture Traditionnelle..

2023-11-06 17:30:00 fin : 2023-11-06 19:00:00. EUR.

18 rue du quatre septembre Centre Roland

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Lecture by Fabrice Laplatte, graduate of the Centre de Recherche et d’Etude en Acupuncture Traditionnelle.

Conferencia de Fabrice Laplatte, diplomado del Centre de Recherche et d’Etude en Acupuncture Traditionnelle.

Vortrag von Fabrice Laplatte, Absolvent des Centre de Recherche et d’Etude en Acupuncture Traditionnelle.

Mise à jour le 2023-10-30 par Vichy Destinations