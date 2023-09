Vichy, ville thermale : évolution dans le temps 18 rue du quatre septembre Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Vichy, ville thermale : évolution dans le temps 18 rue du quatre septembre Vichy, 9 octobre 2023, Vichy. Vichy,Allier Conférence proposée par Gérard Sallet, Pharmacien à la retraite..

2023-10-09 17:30:00 fin : 2023-10-09 19:00:00. EUR.

18 rue du quatre septembre Université Indépendante de Vichy – Centre Roland

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Lecture by Gérard Sallet, retired pharmacist. Conferencia de Gérard Sallet, farmacéutico jubilado. Vortrag von Gérard Sallet, pensionierter Apotheker. Mise à jour le 2023-09-28 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu 18 rue du quatre septembre Adresse 18 rue du quatre septembre Université Indépendante de Vichy - Centre Roland Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville 18 rue du quatre septembre Vichy latitude longitude 46.130392;3.425635

