Journées Portes Ouvertes – Le châtel des vivaces 18 Rue du Portail Givraines, 9 septembre 2023, Givraines.

Givraines,Loiret

Journées Portes Ouvertes

Le 9 et 10 septembre 2023, la pépinière organise ses journées portes ouvertes d’automne..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 18:00:00. EUR.

18 Rue du Portail

Givraines 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Open Days

On September 9 and 10, 2023, the nursery will be holding its autumn open days.

Jornadas de puertas abiertas

Los días 9 y 10 de septiembre de 2023, el vivero celebrará sus jornadas de puertas abiertas de otoño.

Tage der offenen Tür

Am 9. und 10. September 2023 veranstaltet die Gärtnerei ihre Herbsttage der offenen Tür.

Mise à jour le 2023-07-06 par ADRT45