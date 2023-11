ATELIER DE DECORATION DE NOEL 18 Rue du huit mai 1945 Vouillé-les-Marais, 6 décembre 2023, Vouillé-les-Marais.

Vouillé-les-Marais,Vendée

Venez participer à un atelier de création de boules de Noel en compagnie des résidents de l’Ehpad..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 16:30:00. .

18 Rue du huit mai 1945 EHPAD Vouillé-Les-Marais

Vouillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire



Come and take part in a Christmas bauble-making workshop with Ehpad residents.

Ven a participar en un taller de elaboración de chucherías navideñas con los residentes del Ehpad.

Nehmen Sie an einem Workshop teil, in dem Sie gemeinsam mit den Bewohnern des Ehpad Weihnachtskugeln herstellen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Vendée Expansion