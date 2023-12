Bal Trad avec La Patelle Noire 18, Rue du Général Auger, La Charité-sur-Loire (58) Bal Trad avec La Patelle Noire 18, Rue du Général Auger, La Charité-sur-Loire (58), 9 décembre 2023 18:00, . Bal Trad avec La Patelle Noire Samedi 9 décembre, 19h00 18, Rue du Général Auger, La Charité-sur-Loire (58) 10 Retrouvons nous cet hiver pour danser encore! La Patelle Noire, vient vous faire danser sur notre joli parquet! Un moment convivial dans un bar chaleureux au coin du poele a bois! Une petite restauration faitte maison sera prévue sur place pour ceux qui auront un petit creux. Pour ceux qui connaissent la Goguette, sachez que ce lieu d’hiver est un peu plus petit! Les reseervations sont donc conseillées. Avec le prix d’entrée, une boisson est offerte! A bientot source : événement Bal Trad avec La Patelle Noire publié sur AgendaTrad 18, Rue du Général Auger, La Charité-sur-Loire (58) 18, Rue du Général Auger, 58400 La Charité-sur-Loire, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46819 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

