Chorale polyphonique Chest et pet 18 rue du figuier, 13710 fuveau Fuveau Fuveau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau Chorale polyphonique Chest et pet 18 rue du figuier, 13710 fuveau Fuveau, 21 juin 2023, Fuveau. Chorale polyphonique Chest et pet Mercredi 21 juin, 20h00 18 rue du figuier, 13710 fuveau La chorale fuvelaine « Chest et pet » vous convie à la place au chat de lune afin de vous faire partager son répertoire tiré des polyphonies corses et grecques. 18 rue du figuier, 13710 fuveau 18 rue du figuier, 13710 fuveau Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00 ©FuveauCulture Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Fuveau Autres Lieu 18 rue du figuier, 13710 fuveau Adresse 18 rue du figuier, 13710 fuveau Ville Fuveau Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 18 rue du figuier, 13710 fuveau Fuveau

18 rue du figuier, 13710 fuveau Fuveau Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fuveau/

Chorale polyphonique Chest et pet 18 rue du figuier, 13710 fuveau Fuveau 2023-06-21 was last modified: by Chorale polyphonique Chest et pet 18 rue du figuier, 13710 fuveau Fuveau 18 rue du figuier, 13710 fuveau Fuveau 21 juin 2023