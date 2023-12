MARCHÉ DE NOËL À LA TABLE DU CURÉ 18 Rue du Dr Auguste Guilmin Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic MARCHÉ DE NOËL À LA TABLE DU CURÉ 18 Rue du Dr Auguste Guilmin Pornic, 23 décembre 2023, Pornic. Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 10:00:00 Un marché de Noël à la Table du Curé à Pornic: du gourmand et du local!.

Un marché de Noël à la Table du Curé à Pornic: du gourmand et du local! .

18 Rue du Dr Auguste Guilmin ZA La Chaussée

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Code postal 44210 Lieu 18 Rue du Dr Auguste Guilmin Adresse 18 Rue du Dr Auguste Guilmin ZA La Chaussée Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 18 Rue du Dr Auguste Guilmin Pornic Latitude 47.11177 Longitude -2.06907 latitude longitude 47.11177;-2.06907

18 Rue du Dr Auguste Guilmin Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/