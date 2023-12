Spectacle « Les Méfaits du Tabac » 18 rue du château Lathus-Saint-Rémy Catégories d’Évènement: Lathus-Saint-Rémy

Début : 2024-02-10 16:30:00

fin : 2024-02-10 17:00:00 Petite pièce de théâtre de TCHEKHOV avec un personnage, le mari de sa femme. Un conférence drôle-amer qui traite de bien des sujets personnels, loin du tabac de de ses méfaits..

18 rue du château EHPAD Résidence Laremy

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine

