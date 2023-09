Vie sauvage autour du CRAC Alsace 18 rue du Château Altkirch, 25 octobre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Balade alliant art nature, à la découverte des secrets les mieux gardés de la nature autour du célèbre musée d’Altkirch. Inscription au CRAC Alsace : 03 89 08 82 59.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

18 rue du Château

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



A walk combining art and nature, to discover nature?s best-kept secrets around Altkirch?s famous museum. Registration at CRAC Alsace: 03 89 08 82 59

Un paseo que combina arte y naturaleza, para descubrir los secretos mejor guardados de la naturaleza en torno al famoso museo de Altkirch. Inscripción en el CRAC Alsacia: 03 89 08 82 59

Ein Spaziergang, der Kunst und Natur miteinander verbindet. Entdecken Sie die bestgehüteten Geheimnisse der Natur rund um das berühmte Museum von Altkirch. Anmeldung beim CRAC Alsace: 03 89 08 82 59

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme du Sundgau