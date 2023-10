L’ÉCORCE – Exposition collective 18 rue du Château Altkirch, 15 octobre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

L’ÉCORCE est une exposition collective avec June Crespo, Mathilde Rosier et Ana Vaz, sur un commissariat d’Elfi Turpin..

2023-10-15 fin : 2024-01-14 18:00:00. 0 EUR.

18 rue du Château

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



L’ÉCORCE is a group show with June Crespo, Mathilde Rosier and Ana Vaz, curated by Elfi Turpin.

L’ÉCORCE es una exposición colectiva con June Crespo, Mathilde Rosier y Ana Vaz, comisariada por Elfi Turpin.

L’ÉCORCE ist eine Gruppenausstellung mit June Crespo, Mathilde Rosier und Ana Vaz, kuratiert von Elfi Turpin.

