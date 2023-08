Journées européennes du patrimoine : Atelier de critique d’images au CRAC -12-20 ans 18 rue du Château Altkirch, 16 septembre 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Muni(e) du jeu Les Mots Du Clic, vous pourrez vous installer devant une œuvre de l’exposition Ottilia puis en faire l’analyse, de manière simple et ludique. (de 12 à 20 ans).

2023-09-16 fin : 2023-09-16 15:30:00. 0 EUR.

18 rue du Château

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Equipped with Les Mots Du Clic, you can sit down in front of a work from the Ottilia exhibition and analyze it in a simple, fun way (ages 12 to 20)

Armado con Les Mots Du Clic, podrá sentarse frente a una obra de la exposición Ottilia y analizarla de forma sencilla y divertida (de 12 a 20 años)

Mit dem Spiel Les Mots Du Clic können Sie sich vor ein Werk der Ottilia-Ausstellung setzen und es auf einfache und spielerische Weise analysieren (von 12 bis 20 Jahren)

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de tourisme du Sundgau