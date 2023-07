Visite commentée de l’exposition du CRAC 18 rue du château Altkirch, 16 juillet 2023, Altkirch.

Altkirch,Haut-Rhin

Visite de OTTILIA, la première exposition personnelle de Beatriz Santiago Muñoz en France. Le travail de l’artiste présenté dans cette exposition est conçu à partir du livre Les Guérillères* (1969) de Monique Wittig..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

18 rue du château

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est



Visit OTTILIA, Beatriz Santiago Muñoz’s first solo exhibition in France. The artist’s work presented in this exhibition is based on the book Les Guérillères* (1969) by Monique Wittig.

Visite OTTILIA, la primera exposición individual de Beatriz Santiago Muñoz en Francia. La obra de la artista presentada en esta exposición se basa en el libro Les Guérillères* (1969) de Monique Wittig.

Besuch von OTTILIA, der ersten Einzelausstellung von Beatriz Santiago Muñoz in Frankreich. Die in dieser Ausstellung gezeigte Arbeit der Künstlerin wurde auf der Grundlage des Buches Les Guérillères* (1969) von Monique Wittig konzipiert.

