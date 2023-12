Conférence : Le cerveau 18 rue du 4 septembre Vichy, 4 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Le cerveau n’est plus cet inconnu de nos pères. Chaque jour apporte de nouvelles hypothèses sur son fonctionnement..

2023-12-21 18:15:00 fin : 2023-12-21 20:00:00. EUR.

18 rue du 4 septembre Université indépendante de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The brain is no longer the unknown of our fathers. Every day brings new hypotheses about how it works.

El cerebro ya no es el desconocido de nuestros padres. Cada día surgen nuevas hipótesis sobre su funcionamiento.

Das Gehirn ist nicht mehr das unbekannte Wesen unserer Väter. Jeder Tag bringt neue Hypothesen über seine Funktionsweise.

Mise à jour le 2023-11-30 par Vichy Destinations