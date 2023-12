Conférence : Les médicaments à travers les siècles 18 rue du 4 septembre Vichy, 4 décembre 2023, Vichy.

Médicament : « Substance permettant de traiter, prévenir une maladie, ou restaurer, corriger, modifier des fonctions organiques (selon Larousse) ».

Panorama des médicaments d’hier, d’aujourd’hui, de demain..

Medication: « Substance used to treat or prevent a disease, or to restore, correct or modify organic functions » (Larousse).

An overview of the medicines of yesterday, today and tomorrow.

Medicamentos: « Sustancias utilizadas para tratar o prevenir enfermedades, o para restablecer, corregir o modificar funciones orgánicas » (Larousse).

Un panorama de los medicamentos de ayer, hoy y mañana.

Arzneimittel: « Substanz zur Behandlung oder Vorbeugung einer Krankheit oder zur Wiederherstellung, Korrektur oder Veränderung der organischen Funktionen (laut Larousse) ».

Ein Überblick über die Medikamente von gestern, heute und morgen.

