Conférence : L’évolution pour les nuls 18 rue du 4 septembre Vichy, 3 décembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Les toutes premières apparitions de la vie sur terre nous les ignorons..

2023-12-07 18:15:00 fin : 2023-12-07 20:00:00. EUR.

18 rue du 4 septembre Université indépendante de Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The very first appearances of life on earth are unknown to us.

Desconocemos la primera aparición de la vida en la Tierra.

Die allerersten Erscheinungen des Lebens auf der Erde kennen wir nicht.

