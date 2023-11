Climatologie et solutions énergétiques 18 rue du 4 Septembre Vichy, 25 novembre 2023, Vichy.

L’Université Indépendante vous propose un colloque avec Jean-Luc BOUDON, Docteur Vétérinaire et Essayiste, Pierre-Jean PARIS, Ingénieur Physicien, Energéticien, Jean ROLIN, Ingénieur INSA et Jean-Noël TOULON, professeur de Géographie..

The Université Indépendante invites you to a symposium with Jean-Luc BOUDON, Veterinary Doctor and Essayist, Pierre-Jean PARIS, Physicist and Energy Engineer, Jean ROLIN, INSA Engineer and Jean-Noël TOULON, Geography Professor.

La Universidad Independiente organiza una conferencia con Jean-Luc BOUDON, médico veterinario y ensayista, Pierre-Jean PARIS, ingeniero en Física y Energía, Jean ROLIN, ingeniero del INSA y Jean-Noël TOULON, profesor de Geografía.

Die Université Indépendante bietet Ihnen ein Kolloquium mit Jean-Luc BOUDON, Doktor der Veterinärmedizin und Essayist, Pierre-Jean PARIS, Physikingenieur, Energetiker, Jean ROLIN, INSA-Ingenieur und Jean-Noël TOULON, Geographielehrer, an.

