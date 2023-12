Cet évènement est passé Concert « Jam Session » 18 Rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Catégories d’Évènement: Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-28 19:30:00

fin : 2023-06-28 23:00:00 . Dès 20h. Bienvenu(e)s à nos JAM Sessions TOUS LES MERCREDIS !

Ramènes tes instruments, tes oreilles et ta soif ! On s’occupe du reste !

Infos musiciens auprès de Ben : 06 52 41 89 12

Un JAM c’est une séance musicale improvisée à laquelle peuvent se joindre différents musiciens.

Food Truck sur place : O’Validé. .

18 Rue des Voiliers

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

