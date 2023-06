Festival Eclats d’émail – LAZCAR VOLCANO 18 Rue des Tanneries Limoges, 24 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Saxophone – Trompette – Trombone – Sousaphone – Voix – Percussions

À 22h30 à l’Ambassade.

De sa mère éternelle, il a hérité des super-pouvoirs des chants et des rythmes ataviques issus des traditions orales (Maloya, Samba, Son Cubano). Son père précaire lui a légué la puissance révoltée des sons urbains (Hip-hop, Afrobeat, Funk, Ska). Vous trouverez des traces de sable des plages de Rio de Janeiro, un bout de bitume des cités du 93, une poignée de terre battue de Lagos, quelques cailloux caribéens, une once de bourbier marécageux de la Louisiane ou encore une petite perle de corail de la Réunion, tantôt c’est un brass band de la Nouvelle Orléans qui joue de la Zamba, tantôt un ensemble de musique de chambre qui accompagne un rappeur ou encore un groupe d’Afrobeat qui interprète du Choro brésilien.

Concert offert par L’Ambassade..

18 Rue des Tanneries L’Ambassade

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saxophone – Trumpet – Trombone – Sousaphone – Voice – Percussion

At 10:30 pm at l’Ambassade.

From his eternal mother, he inherited the superpowers of atavistic songs and rhythms from oral traditions (Maloya, Samba, Son Cubano). His precarious father bequeathed him the rebellious power of urban sounds (Hip-hop, Afrobeat, Funk, Ska). You’ll find traces of sand from the beaches of Rio de Janeiro, a bit of asphalt from the housing estates of ’93, a handful of beaten earth from Lagos, a few pebbles from the Caribbean, an ounce of swampy mire from Louisiana or a small pearl of coral from Reunion Island. Sometimes it’s a brass band from New Orleans playing Zamba, sometimes a chamber music ensemble accompanying a rapper, or an Afrobeat group performing Brazilian Choro.

Concert offered by L?Ambassade.

Saxofón – Trompeta – Trombón – Sousafón – Voz – Percusión

A las 22.30 h en la Embajada.

De su eterna madre heredó los superpoderes de las canciones y ritmos atávicos de tradición oral (Maloya, Samba, Son Cubano). Su precario padre le legó el poder rebelde de los sonidos urbanos (Hip-hop, Afrobeat, Funk, Ska). Encontrará restos de arena de las playas de Río de Janeiro, un poco de asfalto de las urbanizaciones del 93, un puñado de tierra batida de Lagos, unos guijarros del Caribe, una onza de fango pantanoso de Luisiana o una pequeña perla de coral de Isla Reunión. A veces es una banda de metales de Nueva Orleans tocando la Zamba, otras un conjunto de música de cámara acompañando a un rapero o un grupo de Afrobeat interpretando Choro brasileño.

Concierto ofrecido por L’Ambassade.

Saxophon – Trompete – Posaune – Sousaphon – Stimme – Perkussion

Um 22:30 Uhr in der Botschaft.

Von seiner ewigen Mutter erbte er die Superkräfte der atavistischen Gesänge und Rhythmen, die aus mündlichen Traditionen stammen (Maloya, Samba, Son Cubano). Sein prekärer Vater hat ihm die rebellische Kraft der urbanen Klänge vererbt (Hip-Hop, Afrobeat, Funk, Ska). Sie finden Spuren von Sand von den Stränden Rio de Janeiros, ein Stück Asphalt aus den Städten des 93. Jahrhunderts, eine Handvoll Lehmboden aus Lagos, einige karibische Kieselsteine, eine Unze sumpfigen Morasts aus Louisiana oder eine kleine Korallenperle aus La Réunion, mal ist es eine Brass Band aus New Orleans, die Zamba spielt, mal ein Kammermusikensemble, das einen Rapper begleitet, oder eine Afrobeat-Gruppe, die brasilianischen Choro interpretiert.

Das Konzert wird von der Botschaft angeboten.

