Festival Eclats d'émail – LEHMANNS BROTHERS 18 Rue des Tanneries Limoges, 17 novembre 2023

Limoges,Haute-Vienne

Chant – Guitare – Batterie – Basse – Clavier

À 22h30 à l’Ambassade.

Avec le son des Lehmanns Brothers, impossible de rester assis sur son siège ! Leur groove fusionne des accords de jazz avec des éléments de hip-hop, de néo-soul et de house. Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre une interprétation contemporaine du jazz, de funk et d’afrobeat. Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquaï, The Roots ou encore A Tribe Called Quest.

Pour T. McLendon d’Afropunk « Lehmanns Brothers, c’est la garantie d’avoir du soleil plein les enceintes et une ligne de basse mortelle pour vous faire bouger ». Leurs concerts sont exaltants, une décharge de joie et d’énergie positive..

18 Rue des Tanneries L’Ambassade

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Vocals – Guitar – Drums – Bass – Keyboard

At 10:30 pm at l’Ambassade.

The sound of the Lehmanns Brothers makes it impossible to sit still! Their groove fuses jazz chords with elements of hip-hop, neo-soul and house. The Lehmanns Brothers take up the challenge of blending a contemporary interpretation of jazz, funk and afrobeat. Behind their unique sound, with its explosive rhythms and incredible vocals, are the influences of James Brown, Jamiroquaï, The Roots and A Tribe Called Quest.

As Afropunk’s T. McLendon puts it, « Lehmanns Brothers are a guarantee of sunshine in your speakers and a killer bass line to get you moving. Their concerts are exhilarating, a discharge of joy and positive energy.

Voz – Guitarra – Batería – Bajo – Teclado

A las 22.30 h en el Ambassade.

El sonido de los Lehmanns Brothers hace imposible quedarse quieto Su groove fusiona acordes de jazz con elementos de hip-hop, neo-soul y house. Los Lehmanns Brothers aceptan el reto de fusionar una interpretación contemporánea del jazz con el funk y el afrobeat. Detrás de su sonido único, de ritmos explosivos y voces increíbles, están las influencias de James Brown, Jamiroquaï, The Roots y A Tribe Called Quest.

T. McLendon, de Afropunk, afirma: « Lehmanns Brothers garantizan que el sol salga por los altavoces y que una línea de bajo asesina te ponga en movimiento. Sus conciertos son estimulantes, una descarga de alegría y energía positiva.

Gesang – Gitarre – Schlagzeug – Bass – Keyboard

Um 22:30 Uhr in der Botschaft.

Bei dem Sound der Lehmanns Brothers ist es unmöglich, auf seinem Sitzplatz sitzen zu bleiben! Ihr Groove verschmilzt Jazz-Akkorde mit Elementen aus Hip-Hop, Neo-Soul und House. Die Lehmanns Brothers nehmen die Herausforderung an, eine zeitgenössische Interpretation des Jazz mit Funk und Afrobeat zu mischen. Hinter ihrem einzigartigen Sound aus explosiven Rhythmen und unglaublichen Stimmen verbergen sich Einflüsse von James Brown, Jamiroquai, The Roots oder A Tribe Called Quest.

T. McLendon von Afropunk sagt: « Lehmanns Brothers sind die Garantie für Sonne in den Lautsprechern und eine tödliche Basslinie, die dich in Bewegung bringt. Ihre Konzerte sind berauschend, eine Entladung von Freude und positiver Energie.

