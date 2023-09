Lecture de « Sortie de route » de Daniel Violette avec Daniel et Isabelle Violette. 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise, 28 octobre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Encre fraîche! Lecture de « Sortie de route »

de Daniel Violette

avec Daniel et Isabelle Violette.

Gratuit (réservation conseillée) – petite restauration sur place

Une discussion avec le public suivra la lecture.

« Encre fraîche » est un rendez-vous entre un auteur, une écriture en cours et un public.

En résidence d’écriture pour le prochain spectacle de Taïko Théâtre, l’auteur Daniel Violette ouvre les portes de son processus de création. Une mise à l’épreuve importante, une étape essentielle dans la résidence d’écriture..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 20:00:00. EUR.

18 rue des Pradelles

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fresh ink! Reading of « Sortie de route

by Daniel Violette

with Daniel and Isabelle Violette.

Free (reservation recommended) ? light refreshments on site

A discussion with the audience will follow the reading.

« Encre fraîche » is a meeting between an author, a work in progress and an audience.

Author Daniel Violette is in residency for Taïko Théâtre?s next show, opening the doors to his creative process. An important test, an essential stage in the writing residency.

¡Tinta fresca! Lectura de « Sortie de route

de Daniel Violette

con Daniel e Isabelle Violette.

Gratuito (se recomienda reservar) ? Refrigerio ligero in situ

Tras la lectura tendrá lugar un coloquio con el público.

« Encre fraîche » es un encuentro entre un autor, una obra en curso y un público.

El escritor Daniel Violette se encuentra en residencia para el próximo espectáculo de Taïko Théâtre, abriéndole las puertas de su proceso creativo. Es una prueba importante, una etapa esencial en la residencia de escritura.

Frische Tinte! Lesung aus « Sortie de route »

von Daniel Violette

mit Daniel und Isabelle Violette.

Kostenlos (Reservierung empfohlen) ? kleiner Imbiss vor Ort

Im Anschluss an die Lesung findet eine Diskussion mit dem Publikum statt.

« Encre fraîche » ist ein Treffen zwischen einem Autor, einer laufenden Schrift und einem Publikum.

Der Autor Daniel Violette, der sich in einer Schreibresidenz für das nächste Stück des Taïko Théâtre befindet, öffnet die Türen zu seinem Schaffensprozess. Eine wichtige Prüfung, ein wesentlicher Schritt in der Schreibresidenz.

