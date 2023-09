Lecture-performance par Christine Dumont Dayot : Le Garçon de Markus Malte 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise, 30 septembre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

« Il n’a pas de nom, il ne parle pas, le garçon est un être quasi sauvage, né dans le une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne connaît que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous sommes en 1908, quand il se met en chemin, d’instinct ».

Christine est une artiste aux multiples talents, peintre, comédienne, lectrice, sa curiosité insatiable et son humanité engagée font d’elle une fidèle compagne de la Maison d’Icelle… Si bien que vous l’avez sans doute déjà croisée à une occasion ou une autre, et c’est toujours un plaisir de la retrouver!

Participation libre et consciente.

2023-09-30

18 rue des Pradelles

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« He has no name, he doesn’t speak, the boy is an almost savage being, born in an arid region of southern France. All he knows of the world is his mother and the area around their cabin. It’s 1908, when he instinctively sets out on his journey.

Christine is a multi-talented artist, painter, actress and reader. Her insatiable curiosity and committed humanity make her a loyal companion of the Maison d?Icelle? So much so, in fact, that you’ve no doubt already come across her on one occasion or another, and it’s always a pleasure to meet her again!

Free and conscious participation

« No tiene nombre, no habla, el niño es un ser casi salvaje, nacido en una región árida del sur de Francia. Sólo conoce a su madre y los alrededores de su cabaña. Era 1908 cuando emprendió su viaje, instintivamente.

Christine es una artista polifacética, pintora, actriz y lectora, y su insaciable curiosidad y comprometida humanidad la han convertido en una fiel compañera de la Maison d’Icelle? Tanto es así que sin duda se habrá cruzado con ella en alguna ocasión, ¡y siempre es un placer reencontrarse con ella!

Participación libre y consciente

« Er hat keinen Namen, er spricht nicht, der Junge ist ein fast wildes Wesen, das in einer kargen Gegend in Südfrankreich geboren wurde. Von der Welt kennt er nur seine Mutter und die Umgebung ihrer Hütte. Wir schreiben das Jahr 1908, als er sich instinktiv » auf den Weg macht.

Christine ist eine Künstlerin mit vielen Talenten, Malerin, Schauspielerin und Leserin. Ihre unersättliche Neugier und ihre engagierte Menschlichkeit machen sie zu einer treuen Begleiterin des Maison d’Icelle? Es ist immer ein Vergnügen, sie wiederzusehen!

Freie und bewusste Teilnahme

